Молодая жена Цекало публично вывалила большую грудь

28-летняя художница явилась в кинотеатр в Лос-Анджелесе с глубоким декольте, выставив свои женские прелести на всеобщее обозрение. Снимок она опубликовала в соцсети.
Рядом с женой Александр Цекало смотрелся довольно скромно. Продюсер облачился в привычные джинсы и черную рубашку, сообщает Paparazzi.ru.
Звездная пара уже начала готовиться к празднованию Нового года. В "Инстаграме" Дарина Эрвин показала, как Александр Цекало наряжает елку.
Отметим, что супруга старается держать 58-летнего продюсера в тонусе. Художница частенько публикует пикантные фото из семейной жизни. На них она то страстно целует, то обнимает мужа. При этом Дарина неизменно предстает в откровенной одежде.
Как сообщали "Дни.ру", жена Александра Цекало обожает эпатировать публику. Эрвин пишет картины в стиле ню, отдавая предпочтение моделям-мужчинам. Порой она публикует фото, на которых предстает у мольберта топлес.
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