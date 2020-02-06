"Сил нет": Анна Семенович страдает после серьезной операции

Анна Семенович перенесла хирургическое вмешательство. Певица рассказала поклонникам о последствиях.

В своем инстаграм-аккаунте звезда сообщила, что ей сделали операцию на ноге. После нее уже прошло некоторое время, но Анна Семенович никак не может прийти в свою нормальную форму.

"Еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом. Февраль получается очень плотный и активный, а сил на все это пока у меня нет. Как вернуть мою трудоспособность и пустить ее в дело?", – поделилась исполнительница с фолловерами. Также она поинтересовалась у подписчиков: может быть, лучше "забить" на все дела и продолжать отдыхать?

Пользователи соцсети стали активно делиться с Анной Семенович своими советами. "Нужно плавно выходить из отпуска, а почему у вас операция была на ноге? Надо поберечь ногу, тем более, сейчас носите зимнюю обувь. Берегите себя, Аннушка, мы вас любим и добра желаем!", "Анютка, все само собой наладится! Это пустяки", "Вам надо окунуться в любовь, сильная мотивация, а потом решение придет само собой", – прокомментировали тревожный пост певицы россияне.

Напомним, ранее Анна Семенович набрала в отпуске лишний вес. Теперь ей придется бороться с последствиями своей слабости – любви к вкусной еде. "Признаюсь честно, на отдыхе ела, как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием и поедалось с большим удовольствием", – делилась артистка.

Как опытная лакомка, певица уверена, что главное — отказаться от вредных продуктов. Как писали "Дни.ру", Анна Семенович заявила, что поставила себе новую цель. Она собирается сбросить пять килограммов за десять дней.