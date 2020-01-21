"Пьющая женщина": изменившаяся до неузнаваемости Семенович вызвала недоумение

Сейчас артистка отдыхает на Сейшельских островах. В своем микроблоге звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала новую фотографию, на которой предстала без косметики, с неуложенными волосами. Семенович хорошо загорела под палящим солнцем. На фото она облачена в темно-синее одеяние (по всей видимости – пляжное платье) в белый крупный горох.
Публикацию Анна сопроводила стихотворением о любви. "Любовь приходит к нам незванно, / Она как белый снегопад, / Всегда красива и желанна, / И каждый человек ей рад (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред), – написала знаменитость.
Как сообщает Пятый канал, большинство поклонников оценило естественную красоту певицы. Фанаты подчеркнули, что Семенович прекрасно смотрится без большого количества макияжа. Однако некоторые не узнали артистку. Они подумали, что в кадре другая женщина. Некоторые даже позволили себе нелицеприятные выражения.
"Без грима, как пьющая женщина", "Загар не идет и вид уставший, нет радости в глазах, как привыкли мы видеть", "Все вы некрасивые утром", "Вы тут сами на себя не похожи", "Вы не похожи на себя... Зачем?", "Что-то взгляд усталый! Где искорка в глазах?", "Извините, но стареете, мадам, как не прискорбно. Жаль..." – высказались недоумевающие комментаторы.
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