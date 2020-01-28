"Настоящая обжора": Семенович взвыла из-за лишнего веса

Певица заявила, что привезла с собой из отпуска четыре лишних килограмма. "Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием, и поедалось с большим удовольствием", – поведала артистка.
Тем не менее, Семенович отметила, что является опытной обжорой. Поэтому после отпуска она всегда оставляет минимум неделю, чтобы привести себя в порядок. И лишь после этого приступает к работе.
Анна заявила, что поставила себе новую цель. Она собирается сбросить пять килограммов за десять дней.
"Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твердого и нежирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и, конечно, кардио!" – рассказала Семенович.
Анна уверяет, что именно кардионагрузки запускают обмен веществ, убирают лишнюю воду и подтягивают фигуру. Без них невозможно достичь успеха в похудении.
"Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говорится: всему свое время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия. Но я такой человек, который умеет получать кайф от жизни и теперь с большим удовольствием я буду стройнеть", – уверенно заявила Семенович.
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