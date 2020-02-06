Летучая в пиджаке на голое тело взбудоражила россиян

Светская львица опубликовала в аккаунте пикантный кадр. Для нового образа она примерила элегантный брючный костюм белого цвета. Пиджак телеведущая предпочла надеть на голое тело. На фото у блондинки между ног сидит бойцовская собака. Елена держит пса за поводок и уверенно смотрит в камеру.
"Перчинку" образу придает слегка оголенный бюст бывшей ведущей программы "Ревизорро". Лацканы пиджака, усыпанные стразами, выгодно подчеркивают формы женщины, сообщает Пятый канал. Поклонники незамедлительно отреагировали на соблазнительный снимок. "Очень красивый костюм!", "Ну очень красивая", "Такая приятная Еленка", "Бомбическая", – написали в комментариях.
"Тут должна быть Глюкоза", – сказал один из фолловеров, видимо, сравнив фотографию Летучей со знаменитым образом певицы из ее дебютного сингла "Невеста". А другой пошутил, что такое изображение отлично подойдет для логотипа охранного агентства: "Подошло бы на символику ЧОПа".
Ранее сообщалось, что Елена Летучая объявила о начале съемок нового проекта под названием "Детки-предки" для телеканала СТС.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Что случилось с дочкой Успенской?
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Секс
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Жена должна подчиняться
Старше парня на семь лет