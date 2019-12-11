Полуголая Елена Летучая возбудила россиян

Наступил тот момент, когда люди по всему миру стали задумываться об экологических проблемах. Ведущая Елена Летучая в их числе.

Звезда делает все, что в ее силах, чтобы хоть немного помочь планете. И пускай начала она с малого, но даже это значимо для экологии.

Обычному бикини Елена предпочла купальник из регенерированного материала. Ткань создана из переработанных рыбацких сетей для сохранения ресурсов океана в результате инновационных экспериментов. "Сохраним планету вместе!" – призвала Летучая.

Многие фолловеры похвалили знаменитость за бережное отношение к природе. Тем не менее некоторые предположили, что на такое бикини придется потратить значительную сумму, которая по карману далеко не каждому. К слову, эта модель обойдется в восемь с половиной тысяч рублей.

"Такой ценой мы не сохраним планету вместе", – заявила пользователь Сети.

Поклонники оценили фигуру Летучей, отметив упругость ее кожи, сообщает Пятый канал. "Шикарные формы", "Вы фантастическая женщина!", "Фигурка – класс", "Вы потрясающе выглядите", – написали восхищенные фанаты.

