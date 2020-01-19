Елена Летучая получила работу на канале СТС

Телеведущая Елена Летучая объявила о начале съемок нового шоу на телеканале СТС под названием "Детки-предки". В личном микроблоге знаменитость пригласила подписчиков принять участие в проекте. Победители получат поездку в Диснейленд или крупный денежный приз.
"Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки – неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное – чтобы вы были представителями разных поколений", – написала Елена Летучая.
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