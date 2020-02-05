"Венера!": оголившаяся Чехова показала аппетитные формы

Пышногрудая дива выставила в своем профиле "Инстаграм" фотографию с отдыха. На снимке девушка позирует в черном бикини, который выгодно подчеркивает линии тела. Кудри теледивы развиваются на ветру, она пытается поймать их руками и улыбается в камеру.
Предвосхитив нападки хейтеров, женщина оставила ироничную подпись. "Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?" – в шуточной форме уточнила звезда.
"Зачем же обсуждать жирок, если в человеке главное душа, а она у Вас прекрасна!", "Анфиса,все супер,ну очень аппетитно!", "По-моему все отлично и естественно", "И фигура, и душа, как ты детка хороша!" – поспешили заверить 42-летнюю Чехову поклонники.
"Господи, какая красивая – все пропорционально и свое, а главное, как женственно! Венера!" – написала одна из восторженных подписчиц.
Ранее Анфису Чехову обвинили в богохульстве во время ее отдыха в арабской стране. В просторных залах мечети телеведущая устроила фотосессию, а в своем микроблоге похвалилась платьем и предложила фолловерам оценить ее образ. В итоге поклонники написали множество гневных сообщений о неподобающем поведении звезды в святом месте.
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