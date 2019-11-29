У Анфисы Чеховой случился множественный оргазм

Актриса публично заявила, что накануне испытала множественный оргазм. Дабы не вводить фолловеров в состояние оцепенения, звезда поспешила сообщить, что речь идет о гастрономическом. "Я редко употребляю подобные слова в своих постах, но иначе и не опишешь то состояние, которое я испытала в новом ресторане", – призналась артистка.
По словам Анфисы, это уютный европейский ресторанчик без дурацкого московского пафоса. Он скрыт от случайных прохожих в укромной арке на Красной Пресне – между винотекой и аптекой. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Чехова отметила, что в этом заведении богатая винная карта. В ней представлено более тысячи позиций.
"На фото тонко нарезанный свежайший гребешок, новозеландские устрицы и вкуснейшие ежи", – пояснила ведущая.
Светская львица призналась, что последний раз ела такие вкусные морепродукты на набережной Круазет в Каннах. Анфиса считает себя избалованным вкусной пищей гурманом. Тем не менее до ресторанного критика ей еще далеко.
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