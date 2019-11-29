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У Анфисы Чеховой случился множественный оргазм

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Анфиса Чехова славится своей экстраординарностью. Но последней выходкой она побила все рекорды.
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Актриса публично заявила, что накануне испытала множественный оргазм. Дабы не вводить фолловеров в состояние оцепенения, звезда поспешила сообщить, что речь идет о гастрономическом. "Я редко употребляю подобные слова в своих постах, но иначе и не опишешь то состояние, которое я испытала в новом ресторане", – призналась артистка.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

По словам Анфисы, это уютный европейский ресторанчик без дурацкого московского пафоса. Он скрыт от случайных прохожих в укромной арке на Красной Пресне – между винотекой и аптекой. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Чехова отметила, что в этом заведении богатая винная карта. В ней представлено более тысячи позиций.

"На фото тонко нарезанный свежайший гребешок, новозеландские устрицы и вкуснейшие ежи", – пояснила ведущая.

Светская львица призналась, что последний раз ела такие вкусные морепродукты на набережной Круазет в Каннах. Анфиса считает себя избалованным вкусной пищей гурманом. Тем не менее до ресторанного критика ей еще далеко. 

29 ноября 2019, 13:48
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Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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