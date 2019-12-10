Чехову ткнули носом за хвастливое поведение в святом месте

В процессе знакомства с достопримечательностями столицы Омана теледива посетила действующую Большую мечеть Султана Кабуса. Для появления в святом для мусульман месте Анфиса Чехова приобрела длинное арабское женское платье с рукавами – абайю и платок, чтобы укрыть голову.
В просторных залах мечети Анфиса устроила настоящую фотосессию. В "Инстаграм" звезда похвасталась тем, как хорошо на ней смотрится платье, и предложила подписчикам оценить ее образ по шкале от одного до десяти.
"Я запаслась самыми изысканными абайями в одном модном магазине. Окружающие подходят и восхищаются моим мусульманским нарядом. Говорят, что он мне очень идет", – написала Анфиса Чехова.
Некоторым интернет обывателям просьба телеведущей показалась неуместной. Одна из подписчиц, разозлившись, отметила, что знаменитость выбрала неудачное место для демонстрации собственного хорошего вкуса и хвастовства.
"Странно оценивать Луки в мечети... но это только мое мнение, мне просто кажется туда немного не за луками приходят (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)", – ткнула носом Анфису Чехову интернет-обывательница.
Телеведущей обвинения показались надуманными. Она поспешила ответить.
"В мечеть ходят молиться. Если вы мусульманин. И любоваться красотой, если вы турист не мусульманин! Странно, что верующие мусульмане подходили ко мне и говорили, как мне идет наряд, стало быть оценивали мой образ, и их это нисколько не смущало. А странным это показалось только вам. Хотя вы, судя по всему, даже не мусульманка🙄", – высказалась Анфиса Чехова.
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