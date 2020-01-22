Анфиса Чехова раскрыла секреты возбуждения

Многие женщины современности сталкивались с таким неприятным явлением, как фото полового органа малознакомого мужчины. Они высылают эти снимки слабой половине человечества в надежде соблазнить их.
"Мужчины, которые, как мы знаем, любят глазами, делают и посылают эти фотографии, размышляя, так сказать, со своей колокольни, ведь им самим было бы возбуждающе и приятно получить от девушки фото ее сисек или гениталий", – отметила Чехова.
Тем не менее, по словам Анфисы, девушки устроены абсолютно иначе. Она утверждает, что, прежде всего, мужчинам следует сделать акцент на комплиментах, ухаживаниях и подарках.
Также важным моментом является то, что женщин привлекает страсть и восхищение в глазах ее избранника. "Нас особо не привлекает вид вашего органа страсти, в отрыве от глаз, губ, рук, слов, которые вы нам говорите во время секса!" – утверждает Чехова.
Анфиса подчеркнула, что фото мужского обнаженного полового органа может привлечь исключительно геев. Это связано с тем, что, как бы то ни было, у них тоже мужской взгляд на вещи.
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