Хамская выходка Ольги Бузовой разозлила известную телеведущую

Телеведущая и блогер Ида Галич стала гостьей ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", в котором объяснила суть конфликта с Ольгой Бузовой. Однажды звезда "Дома-2" отказала в интервью коллеге.

По словам Иды Галич, до знакомства с Ольгой Бузовой она всегда ее защищала. Ведущая считала ее трудолюбивой и понимала, как та страдает после развода. Однако через некоторое время она изменила свое мнение.

Инцидент произошел в момент раскачки ютуб-шоу Иды Галич "Звездные флюИды", которое шло непросто. Ведущая подошла к коллеге на красной ковровой дорожке с просьбой об интервью, а та, якобы начала показывать, что у нее нет голоса. Это крайне удивило Галич, потому что певица была ведущей мероприятия.

"Мы не поругались, я просто сделала выводы", – призналась гостью шоу Ксении Собчак. Она сообщила, что у нее тогда был к Ольге Бузовой вопрос. "А потом я отворачиваюсь в сторону, поворачиваюсь назад, а она уже кому-то из телеканалов дает интервью", – поделилась звезда.

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