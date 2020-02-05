Любовь Толкалину застали за поцелуем с Иваном Ургантом

Накануне актриса стала гостьей на шоу "Вечерний Ургант". Во время съемок эфира светская львица показала себя с неожиданной стороны.
Все привыкли к нежной и интеллигентной Толкалиной. Но на этот раз знаменитость вела себя слишком игриво и решительно.
Явившись в студию, Любовь буквально сразу предложила Ивану перейти на "ты", а для закрепления договоренности выпить на брудершафт. После завершения процедуры ведущий спросил у гостьи, могут ли они теперь сменить формат общения. "А теперь поцеловаться!" – заявила Толкалина. Ургант с радостью исполнил пожелание звезды.
Впрочем, еще во время приветствия артистка начала вести себя странно. "Любочка хотела, чтобы я ее покрутил", – сказал Иван. После этих слов ведущий раскрутил светскую львицу за руку. В какой-то момент он прекратил это делать, но Толкалина не перестала кружиться, сообщает Teleprogramma.pro.
"Люба продолжает крутиться без меня, потому что ей все равно", – иронично отметил Иван.
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