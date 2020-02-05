Любовь Толкалину застали за поцелуем с Иваном Ургантом

Любовь Толкалина тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Поклонники не перестают гадать, есть ли у артистки возлюбленный. Но, судя по всему, 41-летняя звезда ощущает острую нехватку мужского внимания.

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