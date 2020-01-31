"Ужас": Толкалина вызвала оторопь алым пятнистым лицом

41-летняя знаменитость рассказала в "Инстаграм" о бьюти-процедурах, выложив видео. "Вы часто спрашиваете о секретах по уходу за собой, вот ловите один маленький, но важный секретик...", – начала свой пост Любовь Толкалина.
По словам актрисы, она прибегла к лазерному омоложению. "В моем случае это affirm. Я каюсь, не принимаю процедуры по плану, как положено, прибегаю время от времени, когда прижмет. В ближайшие дни мне хотелось бы выглядеть блистательно", - призналась звезда.
Любовь Толкалина также сообщила, что в программе "Доброе утро" на Первом канале расскажет о проекте "Поздний срок", который зрители увидят на следующей неделе. "Ну, не подведи", – написала она в микроблоге.
Поклонники пришли в оторопь от вида артистки. Ведь в ролике она предстала с красным лицом, покрытым пятнами. "Красота требует работы", "Жутковато. А краснота пройдет? Успеете восстановиться?", "Ужас", "Боже... я подумала, что-то случилось... аллергия. Слава богу, что все хорошо", – отреагировали подписчики Любови Толкалиной.
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