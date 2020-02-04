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Ученица Аллы Пугачевой прилюдно отчитала Константина Эрнста

Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне состоялось расширенное заседание рабочей группы Общественной Палаты Российской Федерации по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности Интернета. В ее работе принял участие эксперт Комиссии по СМИ Вадим Манукян.
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На собрании были подняты многие вопросы, такие как фейки из-за коронавируса, а также кража западными конторами прав на гимн России в "Ютуб".

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Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

"Певица и актриса Виктория Черенцова среди прочих вопросов коснулась темы вещания "Первого канала". Она выразила мнение, что он отупляет людей и те шоу, которые мы видим десять лет на этом канале вызывают массу вопросов. Заслуженный артист РФ, певец Ян Осин остался недоволен нынешней программной политикой телеканала "Звезда". По его мнению, раньше в прайм-тайм можно было увидеть хорошие фильмы, а сейчас там одни шоу. тогда как кино теперь показывают ночью. Журналистка Юлия Витязева высказалась о том, что везде в СМИ один сплошной "Дом-2", а о по настоящему достойных людях говорить не хотят. Я, в свою очередь, в плане фейков отметил, что в СМИ сейчас странный бум историй о "пропаже звезд". То Виктория Боня у них "пропадет", то Наталья Андрейченко на ретрит уедет, а уже поднимают панику, то Александру Яковлеву "потеряли", а она дома сидит и никуда не исчезала. Беспредел какой-то", – заявил Манукян.

4 февраля 2020, 20:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским

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