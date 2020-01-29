Беременную Софью Эрнст без макияжа сравнили с чучелом

Чтобы скоротать вечер, артистка решила немного развлечься с помощью социальных сетей и воспользовалась популярным расширением для "Инстаграм". Оно отвечает, на какого героя похож спрашивающий. Беременной Софье Эрнст стало интересно, кого из персонажей Хаяо Миядзаки она напоминает больше всего.
Результат, очевидно, шокировал звезду, ведь приложение сравнило ее с Пугало-Репкой из мультфильма "Ходячий замок". Растерявшаяся Софья рассмеялась в конце опубликованного в "Сторис" ролика – то ли от неожиданности, то ли от стыда.
Напомним, что об интересном положении супруги продюсера стало известно в декабре прошлого года. Эрнст явилась на премьеру исторического эпика "Союз спасения", в котором исполнила одну из главных ролей. На тот момент уже невозможно было скрывать округлившийся живот.
К слову, 31-летняя Софья станет матерью в третий раз. Актриса уже подарила своему знаменитому супругу двух чудесных дочерей – Эрику и Киру.
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