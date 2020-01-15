Путь на Первый канал заказан? Собчак прилюдно разнесла детище Эрнста

Журналистка Ксения Собчак и группа экспертов обсудили фильм "Союз спасения". Картина о декабристах, продюсером которой выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, провалилась в прокате.

Фильм "Союз спасения" снимали при поддержке Министерства культуры. По некоторым данным, создание картины обошлось государству в полмиллиарда рублей, причем только сто миллионов из этих средств должны вернуться в казну после проката.

Эксперты, которых собрала в своем шоу Ксения Собчак, сообщили, что на экранизацию восстания декабристов потрачено 700 миллионов. При этом в прокате она пока собрала на сто миллионов меньше – всего 600. Чтобы фильм окупился, собранные средства должны в два раза превышать затраты на производство, так как в уже подсчитанных расходах не учтены деньги, потраченные на постпродакшен.

По словам кинокритика Зинаиды Пронченко, примером успешного фильма является комедия "Холоп". Картина вышла в кинотеатрах в одно и то же время с детищем Константина Эрнста, но собрала свыше двух миллиардов рублей.

В ходе беседы кинокритик Виктор Матизен отметил, что, возможно, зрители увидели в картине пропаганду. Ксения Собчак решила, что народ хотел посмотреть в новогодние праздники что-нибудь развлекательное. Журналист Максим Шевченко тоже не заметил в фильме ничего относящегося к сегодняшней политической ситуации.

"Это просто очень плохое кино. Это абсолютно пластмассовые картинки с выставки. В нем отсутствует как таковой сценарий. Про декабристов ничего непонятно. Все время идет музыка, а это говорит о том, что режиссура слабая. По этой причине я попросила своих подписчиков бойкотировать фильм", - резюмировала Пронченко в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Стоит отметить, что Ксения Собчак поступила очень опрометчиво, позволив в пух и прах разнести фильм Константина Эрнста в своем шоу. Теледива давно пытается прорваться на Первый канал и занять место ведущей какой-нибудь программы.

Ходят слухи, что Собчак несколько месяцев вела переговоры с телевизионщиками. Якобы в этом вопросе она достигла некоторых успехов: к показу уже готовы несколько выпусков шоу журналистки. Интересно, как новый эпизод "Осторожно, Собчак!" отразится на сотрудничестве Ксении и Первого канала?