Беременная Оксана Самойлова страдает из-за ухудшения самочувствия

По словам модели, ее самочувствие резко ухудшилось. У нее появилась слабость и сонливость. В дополнение к этому у жены музыканта началась сильная аллергия.
"И еще, похоже, я все-таки уже хочу родить. Живот подрос, и стало не так уж легко и весело. Последние недельки всегда самые сложные. Мне вообще кажется, что весь "Инстаграм" беременный и примерно на одном сроке , так что всем беремняшкам привет. Ждем все вместе", – написала Самойлова в своем микроблоге.
Напомним, в начале января многодетное семейство покинуло Россию. Джиган настоял на том, чтобы Оксана рожала в Америке. Поэтому ближайшее время они не вернутся на родину, так как малышу после появления на свет понадобится время, чтобы окрепнуть.
Отметим, что супруги ожидают мальчика. Все предыдущие разы Самойлова дарила мужу дочерей – Ариелу, Лею и Майю.
К слову, малышки счастливы от того, что сейчас находятся вдали от холодной столицы. Ведь в Майями теплый океан, солнце и песчаные пляжи, где девочки играют сутки напролет.
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