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Растолстевшая Оксана Самойлова посетовала на беременность

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова находится в положении. Супруги ожидают рождения четвертого малыша.
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Модель призналась, что за время беременности поправилась на 11 килограммов. Причем последние три набрала за январские праздники.

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У Оксаны, наконец, округлился живот. Тем не менее, он все равно не дотягивает до того размера, который должен быть на девятом месяце.

"Все остальное как всегда – целлюлит, дрябловатая кожа, небольшие растяжки на бедрах (но это вроде старые)", – призналась многодетная мать.

Также, по словам Самойловой, в этот раз у нее не появилась пигментированая полоса на животе. Это удивляет ее, так как при предыдущих беременностях она была.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Отметим, пару месяцев назад Джиган и его жена оповестили поклонников о поле будущего ребенка. Оказалось, что на этот раз в семье появится мальчик, о котором так давно мечтал музыкант. Ведь пока что он находится в настоящем цветнике рядом с супругой и тремя дочерьми – Ариелой, Майей и Леей.

Напомним, недавно стало известно, что большая семья уехала из страны. Они вернутся обратно не раньше, чем через год. Судя по всему, Оксане было принципиально родить заграницей.

13 января 2020, 11:46
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