Растолстевшая Оксана Самойлова посетовала на беременность

Модель призналась, что за время беременности поправилась на 11 килограммов. Причем последние три набрала за январские праздники.
У Оксаны, наконец, округлился живот. Тем не менее, он все равно не дотягивает до того размера, который должен быть на девятом месяце.
"Все остальное как всегда – целлюлит, дрябловатая кожа, небольшие растяжки на бедрах (но это вроде старые)", – призналась многодетная мать.
Также, по словам Самойловой, в этот раз у нее не появилась пигментированая полоса на животе. Это удивляет ее, так как при предыдущих беременностях она была.
Отметим, пару месяцев назад Джиган и его жена оповестили поклонников о поле будущего ребенка. Оказалось, что на этот раз в семье появится мальчик, о котором так давно мечтал музыкант. Ведь пока что он находится в настоящем цветнике рядом с супругой и тремя дочерьми – Ариелой, Майей и Леей.
Напомним, недавно стало известно, что большая семья уехала из страны. Они вернутся обратно не раньше, чем через год. Судя по всему, Оксане было принципиально родить заграницей.
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