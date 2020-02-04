"Да, я влюбился в Ветлицкую": женатый Маликов поразил заявлением

Артист рассказал о любовной связи с Натальей. Их роман произошел, когда оба только начинали карьеру в 80-х годах прошлого века. Однако пара так и не поженилась.
"Да, я влюбился в Ветлицкую", – откровенно признался Дмитрий Маликов. Мужчина даже познакомил избранницу с родителям, которые довольно спокойно отнеслись к его выбору. Как отметил музыкант, родственники все же предостерегли его от поспешных действий и посоветовали повременить со свадьбой.
Дмитрий признался, что благодарен Наталье за то, что она уберегла его от легкомысленных поступков. Если бы не Ветлицкая, то у набирающего популярность певца могло "снести крышу" от звездной болезни. В те годы артиста окружало множество почитательниц его творчества, которые были готовы на многое, чтобы стать ближе к парню, сообщает Teleprogramma.pro.
Дмитрий Маликов вспоминает, что в лице Натальи Ветлицкой он обрел близкого человека. Отношения с поп-исполнительницей его сначала полностью устраивали, благодаря этому певец ограничивал себя в мимолетных увлечениях.
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