Нужда заставила: Дмитрий Маликов пошел на крайние меры из-за денег

Любимым направлением исполнителя в изобразительном искусстве является авангард. А художником – Петр Кончаловский.
Накануне стало известно, что артисту пришлось распрощаться с некоторыми экземплярами из своей личной коллекции. Пять ценных картин Кончаловского, выполненных в период с 1922-го по 1929-й год, он сдал в залог.
Это уже не первый случай, когда Маликов идет на такой шаг. Два года назад Дмитрий уже передавал произведения в банк на несколько месяцев.
Но на этот раз срок значительно увеличился. Согласно документам, картины Кончаловского будут находиться в залоге до конца 2023 года.
Сам факт сдачи знаменитых работ певец скрывать не стал. Но о причинах, побудивших его пойти на это, он так и не рассказал журналистам. Маликов отметил, что это личная информация.
Отметим, что музыкант распрощался лишь с малой частью своей коллекции. Тем временем, даже с этих пяти произведений он получил хороший доход. Ведь некоторые работы Кончалвского оцениваются в десятки миллионов рублей.
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