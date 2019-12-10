"Контакт был": экс-любовники Маликов и Ветлицкая встретились в приватной обстановке

Отношения Маликова и Ветлицкой начались в конце 80-х. Их роман длился три года. Певец вдохновил избранницу начать сольную карьеру. Первый хит Натальи "Душа" написал именно Дмитрий.
До сих пор точно неизвестно, что послужило причиной расставания звезд. Поговаривали, что Дмитрий Маликов не смог перенести растущей популярности зазнобы, ведь после выхода "Души" на Наталью Ветлицкую обрушилась любовь всего постсоветского пространства. Альбом артистки "Посмотри в глаза" разлетелся как горячие пирожки.
Судя по всему, Маликову и Ветлицкой удалось забыть былые обиды. Оказывается, недавно знаменитости встретились в приватной обстановке.
"Да, мы с Наташей уже виделись. Контакт был исключительно деловой – она хочет исполнять песню "Мне моя душа на исходе дня", которую много лет назад я для нее написал. С моей стороны нужно было документальное согласие, которое я с радостью дал", – рассказал журналистам Дмитрий Маликов.
Напомним, что после расставания с Натальей Ветлицкой личная жизнь певца сложилась как нельзя лучше. В 1992 году артист познакомился с будущей женой Еленой Изаксон. Супруга подарила ему наследников, Стефанию и Марка.
"Все эти годы Лена для меня не только любимая женщина, но и самый близкий человек и верный помощник", – цитирует Дмитрия Маликова сайт "Комсомольская правда".
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