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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 11, 2018
просмотры: 123

Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

567

В СМИ появилась информация, что якобы племянник популярного певца и музыканта Дмитрия Маликова 19-летний Дима Маликов скоро станет отцом, и якобы его мать, певица коллектива "Самоцветы"Инна Маликова, не в восторге от такой перспективы. Пока нет точной информации, слухи эти данные или правда, но известно наверняка одно – избранницей Димы является возлюбленная Анастасия, и встречаются они не первый день.

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