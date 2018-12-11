Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

В СМИ появилась информация, что якобы племянник популярного певца и музыканта Дмитрия Маликова 19-летний Дима Маликов скоро станет отцом, и якобы его мать, певица коллектива "Самоцветы"Инна Маликова, не в восторге от такой перспективы. Пока нет точной информации, слухи эти данные или правда, но известно наверняка одно – избранницей Димы является возлюбленная Анастасия, и встречаются они не первый день.
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