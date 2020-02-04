Мать Шаляпина показала его интимное фото с престарелой любовницей

35-летний певец сейчас находится на отдыхе. Судя по публикациям в его инстаграм-аккаунте, он путешествует по островам на круизном лайнере. На корабле мужчина был замечен в компании немолодой дамы, которой оказалась 40-летняя бизнес-леди из Канады.
Татьяна – так зовут подругу Прохора – еще в детстве переехала из России. Сейчас она владеет сетью юридических фирм. По некоторым данным, состояние женщины оценивается в 35 миллионов долларов, также у нее есть дорогая недвижимость.
Недавно в Сети появилась фотография эпатажного певца с миллионершей. Оказалось, что интимный кадр выложила мать артиста, сообщает "Комсомольская правда". Видимо, он уже успел познакомить пассию с родительницей, которая одобрила выбор. На снимке мужчина в банном халате обнимает ярко накрашенную даму. Пара сидит на кровати.
Стоит отметить, что в своем инстаграм-аккаунте Прохор Шаляпин не выкладывает фото со спутницей. На всех публикациях он одиноко позирует на фоне шикарных интерьеров и природных красот.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Что случилось с дочкой Успенской?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!
Кто ваш любимый артист?