"Совсем еще школьница": Шаляпина сняли в отеле с девушкой

Вот уже которую неделю экс-возлюбленный пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской отдыхает в Америке. Артист отлично проводит время и с удовольствием делится снимками и видео в соцсетях.
Так на одном из свежих фото в "Инстаграм" певец запечатлен с девушкой. Прохора и его спутницу сняли в холле отеля. По словам Шаляпина, эта встреча носила сугубо деловой характер.
"Встретились по рабочим делам с настоящей королевой Лос-Анджелеса, моим давним другом и продюсером грандиозных шоу в Америке — Ликой", – написал артист.
Отметим, что подписчики Шаляпина решили, что блондинка ему не пара. Девушку посчитали слишком молодой для 34-летнеего вокалиста.
"Слишком молодая для тебя Проша! Совсем еще девчонка, школьница!" – отметил обыватель.
Напомним, на днях киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала разрыв с певцом Прохором Шаляпиным. Высказалась звезда достаточно туманно.
"Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные договоренности. Что-то осуществилось, что-то – нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными", – сказала экс-возлюбленная Прохора Шаляпина.
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Историк Соколов