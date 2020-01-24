"У Шаляпина теперь Танечка": певца поймали в компании новой пассии

Парочку заметили русские туристы, оказавшиеся на лайнере Royal Princess с Прохором Шаляпиным. По их словам, новой спутнице исполнителя чуть больше 40 лет.
"У Шаляпина теперь Танечка, миллионерша из Канады", – цитирует одного из свидетелей отдыха исполнителя сайт "Комсомольская правда". До круиза артист с женщиной были замечены в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills.
Самый обычный номер без завтрака в нем стоит 42 тысячи рублей в сутки. А Прохор Шаляпин с подругой там прожили восемь дней в люксе, заплатив за него 80 тысяч рублей в сутки.
Как удалось выяснить, Татьяна владеет сетью адвокатских компаний по всей Канаде. Она еще в детстве переехала из России в Оттаву. К слову, круиз по Тихому океану в каюте премиум-класса с пакетом "все включено" обошелся Прохору Шаляпину с дамой в районе семи тысяч долларов за человека.
Напомним, на днях пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала разрыв с Прохором Шаляпиным. Высказалась она достаточно туманно. "Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные договоренности. Что-то осуществилось, что-то – нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными", – сказала экс-возлюбленная певца.
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