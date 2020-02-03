Плюнувшей на Николая Караченцова Алле Пугачевой нашли оправдание

В Сети до сих пор активно обсуждают тот факт, что Алла Пугачева не явилась на вечер памяти актера Николая Караченцова. Существует множество версий, по которым Примадонна ответила отказом на приглашение.

На эту новость отреагировала парапсихолог Гарцева Светлана. Она, в отличие от многих других, встала на защиту Пугачевой.

"Ничего не происходит! Алла Борисовна не подошла интуитивно. У нее свои страхи. Ей страшно наблюдать за смертью друзей и близких. Так как певица уже немолода, у нее свои страхи. Она боится смерти. И за всем этим если наблюдать, можно и нервишки расшалить свои. И, возможно, после этого будут мысли о своей смерти. Наша звезда любит больше спокойствие и хочет радоваться каждой минуте своей жизни. Ведь она может сама скоро очутиться в такой ситуации. И такие мероприятия ей посещать не по душе. Возраст уже не тот", – заявила парапсихолог.

Напомним, 27 января в театре "Ленком" состоялся вечер памяти актера Николая Караченцова. Но Алла Борисовна отказалась явиться на данное мероприятие. Причина такого поступка до сих пор остается загадкой. Многих шокировало отсутствие Примадонны, ведь она была близкой подругой усопшего.