Покалеченный сын-фрик Яковлевой откровенно о рождении ребенка

Новый выпуск шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был посвящен непростым отношениям именитых родителей и их детей. Так, единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пожаловалась на то, что якобы терпела от нее физическое и психологическое насилие на протяжении многих лет.
Выступил на программе и Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой. Мужчина выглядит крайне своеобразно: его тело в изобилии украшают татуировки и шрамы. Психологи убеждены, что таким нестандартным образом Денис пытался привлечь внимание к себе. Сам Шальных не стал скрывать, что знаменитая мать не уделяла ему много внимания. "Мать уделяла мне 10% своего времени. Я жил с бабушкой", – сообщил Шальных.
При этом он отметил, что с Еленой Яковлевой у них не всегда были хорошие отношения. Было напряжение от недопонимания, мать и сын ссорились и получилось даже так, что Денис Шальных просто ушел из дома. "Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык", – объяснил сын Елены Яковлевой.
Звезды сошлись
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