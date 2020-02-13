"Невыносимо": Мария Кожевникова объявила о болезни сына

Черная полоса в жизни Марии Кожевниковой продолжается. На сей раз актриса оказалась госпитализирована.

Мария Кожевникова попала в больницу вместе с сыном Василием. Об этом рассказала сама актриса. Она выложила фотографию, на которой запечатлела себя лежащей на кровати рядом с мальчиком. "В больнице. Невыносимо, когда малыши болеют", – написала актриса. Она призвала всех родителей избегать массовых скоплений людей. "Школы в регионах и в Москве закрывают на карантин, из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больницы переполнены (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Мария Кожевникова.

Чуть позже она выложила еще фото и рассказала подробности. Актриса призналась, что с детства боится больниц, поэтому как могла оттягивала перспективу оказаться там с ребенком. Она была на связи с доктором, но когда у мальчика поднялась высокая температура, и понизить ее не получилось, поняла, что госпитализации не избежать.

"Если честно, две ночи были жесть. Две ночи я сидела в кровати с сыном, температура под 40 и очень тяжело снижалась, а иногда и вообще несмотря на жаропонижающие, так и не сбилась. Обтирали, отпаивали и "сдались" в больницу. Температура 40 и 3", – грустно констатировала Мария Кожевникова, в качестве доказательства выложив у себя в инстаграм-аккаунте фото с градусником.

Мальчик под капельницами. "За катетер на меня сильно обиделся (: Берегите сейчас деток🙏🏻 ", – обратилась к подписчикам актриса. Многочисленные поклонники немедленно поддержали расстроенную Марию Кожевникову. Фанаты пожелали скорейшего выздоровления сыну актрисы. Ранее она рассказала о том, как накануне Нового года ее наследник заболел ветрянкой, которой потом заразил брата.