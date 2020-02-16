Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой

В своем инстаграм-аккаунте раздавленная печалью мать Мария Кожевникова опубликовала фотографию своего двухлетнего сына Василия в больничной палате. Ребенок сидел на кровати рядом с матерью и своими игрушками. Он, как и его старший брат – Иван – подхватил ветрянку.
Бытует мнение, что во взрослом возрасте это заболевание переносится значительно тяжелее, чем в юном. Поэтому отца детей — предпринимателя Евгения Васильева – пришлось изолировать от семьи, поскольку в детстве болезнь обошла его стороной.
Новым ударом для актрисы стали трудности в лечении младшего сына. Мария Кожевникова рассказала, что врачам удавалось держать в норме показатели крови и температуры Ивана, однако организм Васи начал сдавать. По словам артистки, кровь ребенка уже стала "спокойной, почти как у здорового человека" однако температура не спадает и держится около отметки в 39 градусов. Из-за этого медикам пришлось пойти на крайние меры и прибегнуть к помощи антибиотиков.
Мария также удивилась тому, что в больницах запрещены традиционные ртутные градусники. Она согласилась с тем, что ртуть опасна для людей, но посетовала на то, что электронные приборы редко показывают правильную температуру.
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