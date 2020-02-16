Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Воскресенье
16 февраля
Лента новостей
12:26
Устроивший стрельбу в Калининграде скончался в больнице
06:43
Никола Студеный: обычаи и традиции на 17 февраля
20:09
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
18:04
МЧС отреагировало на сообщение о резком повышении уровня радиации в Москве
17:57
Впервые за 12 лет: биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира
17:51
Объявлено о смертной казни больных коронавирусом
15:42
В московском метро жестоко избили оголившуюся девушку
14:15
"Заслужил": замученного Рудковской Плющенко послали к молодой любовнице
14:13
Уставшая скрывать беременность Топурия предстала с округлившимся животом
13:20
"Снова вместе": замужняя Кудрявцева прилюдно целуется с другим мужчиной
12:54
Выявлен самый вероятный разносчик коронавируса
12:32
Звезда сериала "Гадалка" развелась с мужем
11:55
Отъевшаяся Семенович шокировала народ запущенным внешним видом
11:19
Пришлось отказаться: раскрыт главный секрет 48-летнего Малахова
11:03
"Это подделка!": Петросян рвет и мечет из-за подлой выходки Степаненко
10:20
Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за коронавируса
10:05
"Мне хватает смелости": устроивший провокацию Киркоров сделал дерзкое заявление
08:03
Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля
06:25
"Кто подарил?": Михалкова похвасталась огромным букетом
04:07
Ведущий шоу "Дом-2" рассекретил свою возлюбленную
02:14
Эгоистка Маркл оставила британцев без работы
00:29
Дакоту требуют к ответу за "незаконнорожденную" дочь Хилькевич
00:03
Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году
22:16
МИД России: Сообщения о присутствии ЧВК "Вагнера" в Мозамбике – фейк
21:50
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
21:48
Бренд Headliner от ГК "КОРТРОС" вышел на общероссийский уровень
21:37
Появились страшные данные о мести Гурченко с того света
21:23
Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника
21:10
"Шикарная женщина": популярная актриса привела Киркорова в восторг
21:03
Раскрыта хранимая за семью печатями тайна рождения дочери Евгения Петросяна
20:57
"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
20:46
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
20:41
Россияне пожаловались на сбой в работе "Яндекс.Еда" и Delivery Club в День всех влюбленных
20:35
Под Петербургом мужчина забил жену до смерти из-за ревности
20:12
В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь
20:00
"Можете нас поздравить": жена Гарика Мартиросяна сообщила о рождении
19:41
"Что с лицом?": народ в шоке от опухшей Гузеевой
19:31
Чемпиона по боксу выгнали из сборной России после скандала с наркотиками
19:13
Раскрыты подробности тайной свадьбы известной актрисы
19:01
"Валентиновый Сергей": оголившийся Глушко возбудил россиян
18:50
Как улучшить качество сна: раскрыт простой способ
18:44
"Купи себе кого-нибудь на свидание": дочери Абрамовича предложили не ждать принца
18:39
Специалисты QBF поделились опытом успешного инвестирования
18:23
Населению Земли вынесли приговор из-за коронавируса
18:21
Гороскоп совместимости для геев
18:10
В Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину и ребенка
18:04
Совет на выходные
17:54
На серой ветке московского метро произошел сбой
17:39
"Мальчики любят друг друга": Кравец рассказала о геях в шоу-бизнесе
17:38
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?
17:33
"Огромные штрафы": Разин предостерег Шатунова от жестоких последствий
17:17
"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске
17:16
Назван самый сексуальный футболист мира
16:54
На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил врача (видео)
16:37
74-летний Петросян похорошел после свадьбы
16:34
В погоне за "сенсацией" или выгоды ради?
16:27
Путин подписал указ о помиловании трех россиян
16:12
Актеров сериала "Султан моего сердца" заметили в ресторане
15:58
"Зачем так натягивать трусы?": Тодоренко в купальнике разнесли в пух и прах
15:57
Ковальчук бросила парня-бизнесмена ради Чумакова
15:52
Есть погибшие: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
15:45
Ведущая Первого канала снялась без лифчика и показала фото сыну
15:45
Предполагаемые сообщники экс-замглавы "Военторга" согласились сотрудничать со следствием
15:26
Сын Жади и Лукаса из "Клона" вырос невероятно привлекательным
15:24
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
15:23
В Петербурге рабочий упал с большой высоты
15:18
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
15:12
В вузах Москвы пройдут бесплатные концерты классической музыки
15:10
Сын Децла решился на серьезный шаг
15:09
Родственники Началовой доверили Первому каналу самое интимное
15:08
Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью
15:03
Эксперты высоко оценили состояние городского хозяйства Москвы
15:00
Миддлтон и принц Уильям собрались сбежать подальше от членов королевской семьи
14:48
Ковальчук шокировала подробностями коварного похищения "Блестящих" в Грузии
14:39
Любовник потратил огромную сумму на Седокову в День святого Валентина
14:24
"Дико смешно эти сказки слушать": разбрасывающегося деньгами Зеленского спустили с небес
14:21
ГримРок: музыка проверенная временем
14:18
Россияне отказываются праздновать День святого Валентина
14:14
Жительница Коми забила до смерти беспомощную свекровь
14:05
XIII Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России
13:59
В Москве пройдет молодежный фестиваль "ВузЭкоФест-2020"
13:57
"Фриске меня спасла": Ковальчук поведала о голодных временах
13:53
"Помолодел лет на 20!": цветущий Добронравов восхитил девушек-близняшек
13:43
В центре Москвы готовятся к серьезной процедуре из-за коронавируса
13:38
Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП
13:33
"Рождение ребенка – это счастье": Сафронов рассказал о малыше Петросяна и Брухуновой
13:19
"Это перестало быть неприличным": звезда "Содержанок" о любовницах богачей
13:14
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
13:13
Многофункциональные приложения для трейдеров: за и против
13:07
Известные фигуристы громко заявили об уходе
12:58
В Москве нашли тела погибших в бандитских разборках
12:46
"Корона маловата": Бузову закидали камнями за нелепый аксессуар
12:46
Сексуальная Ратаковски в купальнике взбудоражила народ
12:11
"Уплыли" денежки: звезду "Реальных пацанов" обобрали мошенники
12:04
"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
11:40
Объявлено об окончании эпидемии коронавируса
11:24
Тонул четыре часа: Александра Лыкова из сериала "Гранд" затянуло в лесное болото
11:17
Из-за пожара на уральском заводе умер человек
11:02
Панкратов-Черный не может отдохнуть на море из-за мизерной пенсии
10:59
Постоянно дрались: стало известно о сложностях в отношениях актеров "Уральских пельменей"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
Под Петербургом мужчина забил жену до смерти из-за ревности
Россияне пожаловались на сбой в работе "Яндекс.Еда" и Delivery Club в День всех влюбленных
"Шикарная женщина": популярная актриса привела Киркорова в восторг
Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника
Шоу-бизнес

Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой

Мария Кожевникова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Не так давно семью знаменитой актрисы настигла беда. Двух из трех детей артистки сразила болезнь. Но если старший сын быстро пошел на поправку, то "вытаскивать" младшего оказалось значительно труднее.
прочитано 150 раз

В своем инстаграм-аккаунте раздавленная печалью мать Мария Кожевникова опубликовала фотографию своего двухлетнего сына Василия в больничной палате. Ребенок сидел на кровати рядом с матерью и своими игрушками. Он, как и его старший брат – Иван – подхватил ветрянку. 

ПО ТЕМЕ

"Невыносимо": Мария Кожевникова объявила о болезни сына

Мария Кожевникова сообщила о страшной болезни сына

 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

Бытует мнение, что во взрослом возрасте это заболевание переносится значительно тяжелее, чем в юном. Поэтому отца детей —  предпринимателя Евгения Васильева – пришлось изолировать от семьи, поскольку в детстве болезнь обошла его стороной. 

Новым ударом для актрисы стали трудности в лечении младшего сына. Мария Кожевникова рассказала, что врачам удавалось держать в норме показатели крови и температуры Ивана, однако организм Васи начал сдавать. По словам артистки, кровь ребенка уже стала "спокойной, почти как у здорового человека" однако температура не спадает и держится около отметки в 39 градусов. Из-за этого медикам пришлось пойти на крайние меры и прибегнуть к помощи антибиотиков. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

��Сегодня исполняется 34 года красавице Марии Кожевниковой! Мария прекрасная мама троих мальчиков, жена и актриса! ������С днем рождения! Фото: www.globallookpress.com #кожевникова #мария #универ #деньрождения

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Мария также удивилась тому, что в больницах запрещены традиционные ртутные градусники. Она согласилась с тем, что ртуть опасна для людей, но посетовала на то, что электронные приборы редко показывают правильную температуру. 

16 февраля 2020, 12:04

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
"Циничная ловушка": украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу
Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана
До конца года: в Киеве назвали дату возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Штурм много лет поддерживала интимную связь с избившим ее до полусмерти экс-мужем
Галкин сбежал за границу вместе с детьми от Пугачевой
Представители шоу Малахова высказались о появлении Заворотнюк в студии
"Чудо ждете?": жену Шнурова заподозрили в беременности

Проишествия

Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Lifestyle

"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Здоровье

Объявлено о смертной казни больных коронавирусом

Обнародована важная информация
Шоу-бизнес

Дакоту требуют к ответу за "незаконнорожденную" дочь Хилькевич

Девушка поделилась мнением

Шоу-бизнес

Срочно надо спасать: россияне молятся за здоровье дочери Успенской

Поведение девушки вызывает опасение
Шоу-бизнес

"Снова вместе": замужняя Кудрявцева прилюдно целуется с другим мужчиной

Ведущая призналась в любви известному певцу

Гороскоп

Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе
"Духом слаб и безмерно гордишься": Кокорина публично втоптали в грязь
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+