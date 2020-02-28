Исхудавшая дочь Толкалиной раскрыла главный секрет

В своем инстаграм-аккаунте девушка рассказала, как ей удалось достичь столь впечатляющих результатов. Мария призналась, что путь к идеальному телу был долгим и тернистым. Оказывается, у дочери Любови Толкалиной было множество вредных привычек, от которых пришлось отказаться ради подтянутой фигуры.
Художница поделилась с подписчиками секретами, которые помогли ей сбросить вес. Например, она перестала быстро принимать пищу, объедаться на ночь, "кусочничать" и пить сладкую газировку. Также девушка расписала подробно, как справлялась с каждым из этих недугов. "Сытость приходит через 10-15 минут. Чтобы избежать переедания, я всегда ем медленно и вдумчиво, анализируя свои ощущения (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила дочь известного режиссера.
От привычки перехватывать что-то во время готовки она тоже смогла отучиться. Девушка больше не берет еду в рот вне "официального" обеда. "Чтобы справиться с этой привычкой, я составила себе четкое расписание перекусов и полноценных приемов пищи", – делится секретом Мария Кончаловская.
Девушка советует избегать трапезы перед тем, как лечь в кровать, а ужинать за 2-3 часа до сна, чтобы желудок успевал переварить еду. Еще один секрет стройности – отказ от сладких напитков – художница расписала особенно подробно. В этом пункте она объяснила, почему стоит отказаться от быстрых углеводов в жидкости. "Соки, сладкая газировка, чай, кофе, какао с сахаром, кисель – это все тоже калорийно. Я обычно стараюсь пить либо воду, либо чай", – подытожила девушка.
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