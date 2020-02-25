Кончаловский впервые показал "одноногую" дочь

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка
Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой
партнеры
Вторник
25 февраля
Лента новостей
13:56
Еще теплее: синоптик рассказал о климате в России в ближайшие пять лет
13:51
"Дни.ру" раздают билеты: концерт Петра Налича
13:32
В небе над Петербургом появились загадочные столбы из света
13:21
В Германии при наезде на толпу пострадали 18 детей
12:56
Звезда сериала "Великолепный век" вновь станет матерью
12:49
Житель Архангельска украл песок на шесть миллионов рублей
12:41
Названы регионы – лидеры по количеству ДТП с пострадавшими в России
12:26
Несколько боеголовок: объявлено о возвращении ядерного оружия Украине
11:46
В Казани учитель труда пришел пьяным и уснул на полу на глазах у школьников
11:29
Олигархи вывозили девушек толпами: Кравец высказалась о сериале "Содержанки"
11:21
На Украине призвали избавиться от советских книг
11:14
Коронавирус атакует? Россиян предупредили об ошеломительном росте цен
10:44
Гороскоп на среду, 26 февраля
10:42
Минздрав назвал самые "нездоровые" профессии в России
10:38
Из любовницы в жену: звезда сериала "Триггер" вышла замуж
10:05
"Я невероятно расстроена": Чехова заявила о самоубийстве после травли в Сети
10:00
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов
09:55
"У меня ничего не осталось": первое откровенное интервью внучки Хачатуряна
09:44
"Облажалась во всем": Муцениеце эмоционально рассказала о разводе с Прилучным
09:22
"Ниже плинтуса": Пригожин удивил словами о поездке россиян на "Евровидение"
09:05
Бес в ребро: подробности тайной свадьбы 55-летней Азизы (фото)
09:05
Россиянин сбросил укусившую его собаку с пятого этажа
08:51
Умер самый старый мужчина на планете
08:37
Взбешенный муж Повалий врезал обнаглевшему другу президента
08:34
Успенской дали напутствие после побега из студии в истерике и слезах
08:27
Заявлено о свадьбе Шепелева в Италии
06:39
Сын довел Лазарева до слез (видео)
04:27
Избранница Виторгана похвасталась пышными формами после слухов о помолвке
02:14
Подставил: Тарасов показал интимный момент с Костенко
00:25
Шишкова оправдалась после провала на подиуме
22:08
"Любовь творит чудеса": архивный снимок Кудрявцевой стал сенсацией
20:32
Заставили сбрить: Николаев лишился усов
17:59
Сын прилюдно осрамил Порошенко
17:28
Бабушка Урганта о болезни: Каждый день просыпаюсь от дикой боли
17:01
"Пугачевская мафия": Аллу Борисовну заставляют платить за грехи прошлого
16:51
"Низость": издевающегося над Варнавой Киркорова пристыдили
16:05
Повзрослевшая дочь Лепса поразила красотой
15:49
Дайнеко появилась на публике без юбки
15:14
Копенкина сделала заявление о свадьбе Шаляпина с новой возлюбленной
14:42
"Сам-то служил?": показавший молодую Пугачеву Пресняков упрекнул откосивших от армии
14:02
"Вам больше показать нечего?": оголившейся Чеховой влепили смачную оплеуху
13:45
Сходил на собеседование: куда устраивается безработный Шепелев
13:13
Важный шаг в борьбе: разработана вакцина от коронавируса
12:36
Заговорившая об отъезде из России Самбурская влипла в скандал
12:08
Как у Фриске: известная певица сообщила о раке
11:13
Прилучный объявил о разводе с Муцениеце
11:07
Волочкова в трусах и шубе поздравила мужчин с 23 февраля
10:49
Федосеева-Шукшина объединилась с нелюбимой дочерью ради денег
10:01
"Идиотка!": Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак
06:43
Вскрылись шокирующие данные о браке оскандалившейся Успенской
04:34
Исхудавшая Лолита показала фигуру в купальнике
00:14
"Рожи – пошлые": группу "Фабрика" оплевали за непристойный вид
00:08
Могут отменить к лету: важное сообщение о судьбе поездов через Крымский мост
22:26
Располневшую Рудковскую поздравляют с беременностью
20:14
Топурия перестала скрывать живот после сплетен о беременности
17:56
Российский биатлонист снялся с гонки ЧМ из-за разборок с полицией
17:46
Покинувшая страну Ольга Орлова раскрыла подробности нового романа
17:22
Число заболевших коронавирусом стремительно возросло
17:02
"Бойтесь": Валерия с посиневшими глазами резко отреагировала на травлю
16:04
"Бывает так": Лещенко оправдался за чудовищную матерщину
15:44
В Москве экстренно госпитализировали актера театра Табакова
15:36
На Камчатке погибла прославленная журналистка
14:55
"Красавец": Салтыкова растаяла при виде похорошевшего Галкина
14:39
В Россию привезли людей с зараженного коронавирусом лайнера
14:11
"Прощайте": Шепелев болезненно отреагировал на нападки отца Фриске
12:58
Уехавшая из России дочь молится за здоровье парализованной Заворотнюк
12:17
"Не могу достучаться": Муцениеце умоляет знаменитого певца сделать приятно
11:32
Волочкова открыто высказалась о половой связи с миллионером
11:26
Вид внезапно помолодевшей Яковлевой стал сенсацией
10:40
Счет на миллионы: алчный Шепелев торгуется за право остаться на Первом канале
10:20
Рыжий из "Иванушек" откровенно об алкогольной зависимости: Остановить меня невозможно
08:03
Как правильно гулять на Масленицу и что нельзя делать в Сырную седмицу
06:17
Заставили отрабатывать: Шепелева вернули на Первый канал
04:22
Надышавшаяся газом американская певица рухнула к ногам пожарного
02:04
Яковлева обнималась с молодой звездой сериала "Фитнес" в центре Москвы
00:29
Вступившийся за певицу Валерию Пригожин обозвал оппонента жабой
22:36
Дочь Кудрявцевой отказалась идти домой (видео)
20:11
"В ноты не попадает. Одни понты!": Петров показал поющую актрису фильма "Лед"
17:54
Владимира Зеленского обвинили в геноциде украинцев
17:26
Нужна пластическая операция: перенесшему инсульт Диброву дали совет
16:57
"Клетки были не Аллы": у Пугачевой и ее дочери не обнаружили сходства
16:27
"Бабья зависть": взбунтовавшуюся Кожевникову жестко приложили
15:45
"Меньше, чем у Бори Моисеева": Гоген Солнцев сделал признание
15:27
Решетова обнародовала правду о сыне от Тимати
14:55
"Перестала узнавать всех": Садальский о смертельной болезни любимой женщины
14:04
Отец Фриске вновь схлестнулся с Шепелевым
13:34
Вломились в шесть утра: Губерниев раскрыл подробности обысков у российских биатлонистов
13:14
Появились данные о возвращении Степаненко к Петросяну
12:39
Съехавшая от Волочковой 14-летняя дочь начала зарабатывать
12:09
"Хочется спрятаться": Пелагея высказалась о своем состоянии после развода
11:31
Билеты больше не покупают: Разин раскрыл шокирующую правду о Баскове
11:10
"В ней мертво все": Успенская взвыла после подлости бездушной Собчак
10:52
Позор: взбесившихся из-за коронавируса украинцев пристыдили
10:08
"Нет ни гениальности, ни смелости": замахнувшейся на политику Валерии крепко вмазали
08:21
Прохор Весновей: что нельзя делать мужчинам 23 февраля
06:29
Мясопустная неделя: в чем смысл праздника
04:23
"Минимум миллион долларов в год": на что Киркоров тратит бешеные суммы
02:19
"Седая вся": изменившаяся Бородина напугала россиян
00:14
"Бесовщина": богохульника Киркорова затравили за клип с монашками
21:57
"К счастью, это было давно": Елизавета II раскрыла секрет из детства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Идиотка!": Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак
Прилучный объявил о разводе с Муцениеце
Волочкова открыто высказалась о половой связи с миллионером
Копенкина сделала заявление о свадьбе Шаляпина с новой возлюбленной
"Пугачевская мафия": Аллу Борисовну заставляют платить за грехи прошлого
"Чао": Заворотнюк оставила прощальное фото
Шоу-бизнес

Кончаловский впервые показал "одноногую" дочь

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
У Егора Кончаловского было два брака – гражданский и официальный. От Любови Толкалиной, с которой актер прожил 20 лет, у него есть красавица-дочь Мария. Девушке идет 19-й год, и отец не перестает ею гордиться. 
прочитано 489 раз

"Красивое фото: дочка где-то...", – такой лаконичной подписью актер сопроводил очередной снимок любимой дочери в социальных сетях. Подписчики рассыпались в комплиментах. "Это не где-то, это не где-то, а на волшебной и снежной Луне! Там на планетке играют в ракетки с мячиком солнечным в нежной руке. Маленький Принц там катается в санках, Там и лисенок задумчив и там... Видно, что в лунных, дорожках и полустанках", – вдохновил кого-то из романтичных поклонников пост на поэзию.

ПО ТЕМЕ

Толкалина трогательно обратилась к Кончаловскому в день рождения (видео)

 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Егор Кончаловский часто публикует фотографии дочери у себя в "Инстаграм". Но кадр, где она стоит на одной ноге, появился у него в ленте, кажется, впервые. Чудесное фото!

Напомним, что Мария, несмотря на расставание родителей, поддерживает теплые отношения и с матерью, и с отцом. После их развода она резко похудела - сбросила 30 килограммов. И продолжила украшать себя татуировками. "Первую я делала в 14 лет. И это был подарок мамы", –  призналась как-то Мария. Она рассказала, что всего у нее пять татуировок. "И да, их не смыть даже если очень захотеть, только если лазером", – заверила она. Весной 2019 года дочь Егора Михалкова-Кончаловского обнародовала свои романтические отношения с Никитой Кузьминым, который оказался старше на восемь лет. Хотя это никого не смущает.

Автор: 25 февраля 2020, 13:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сын прилюдно осрамил Порошенко
Владимира Зеленского обвинили в геноциде украинцев
"Испугались": инцидент с Путиным попал на видео
Раскрыта причина нового обострения в Донбассе

Шоу-бизнес

"Она меня уколола": Азизу обвинили в преднамеренном инфицировании близкой подруги
Лолита вызвала подписчицу на бой после обвинений в пении "под фанеру"
Кончаловский впервые показал "одноногую" дочь
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
Шоу-бизнес

Понаровская "познакомила" народ со своим новым лицом

Певицу трудно узнать
Общество

"Дни.ру" раздают билеты: концерт Петра Налича

Известный певец выступит в Москве

Шоу-бизнес

Копенкина сделала заявление о свадьбе Шаляпина с новой возлюбленной

Бизнесвумен пожелала паре счастья
Шоу-бизнес

"Вам больше показать нечего?": оголившейся Чеховой влепили смачную оплеуху

Телеведущую разнесли в пух и прах

Гороскоп

Гороскоп на среду, 26 февраля
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Гороскоп на сегодня, 21 февраля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вломились в шесть утра: Губерниев раскрыл подробности обысков у российских биатлонистов
Недавно восстановившийся после травмы Тарасов сломал ногу
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
"Тутберидзе проломит ей голову": тренер ужаснул причиной ухода Медведевой

Регионы

Могут отменить к лету: важное сообщение о судьбе поездов через Крымский мост
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+