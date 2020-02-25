Кончаловский впервые показал "одноногую" дочь

У Егора Кончаловского было два брака – гражданский и официальный. От Любови Толкалиной, с которой актер прожил 20 лет, у него есть красавица-дочь Мария. Девушке идет 19-й год, и отец не перестает ею гордиться.



"Красивое фото: дочка где-то...", – такой лаконичной подписью актер сопроводил очередной снимок любимой дочери в социальных сетях. Подписчики рассыпались в комплиментах. "Это не где-то, это не где-то, а на волшебной и снежной Луне! Там на планетке играют в ракетки с мячиком солнечным в нежной руке. Маленький Принц там катается в санках, Там и лисенок задумчив и там... Видно, что в лунных, дорожках и полустанках", – вдохновил кого-то из романтичных поклонников пост на поэзию.

Егор Кончаловский часто публикует фотографии дочери у себя в "Инстаграм". Но кадр, где она стоит на одной ноге, появился у него в ленте, кажется, впервые. Чудесное фото!

Напомним, что Мария, несмотря на расставание родителей, поддерживает теплые отношения и с матерью, и с отцом. После их развода она резко похудела - сбросила 30 килограммов. И продолжила украшать себя татуировками. "Первую я делала в 14 лет. И это был подарок мамы", – призналась как-то Мария. Она рассказала, что всего у нее пять татуировок. "И да, их не смыть даже если очень захотеть, только если лазером", – заверила она. Весной 2019 года дочь Егора Михалкова-Кончаловского обнародовала свои романтические отношения с Никитой Кузьминым, который оказался старше на восемь лет. Хотя это никого не смущает.