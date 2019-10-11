У Любови Толкалиной случились преждевременные роды

Любовь Толкалина дала откровенное интервью. Она призналась, что ребенок у нее родился раньше срока, и она не была готова.

Любовь Толкалина родила дочь Машу в 23 года. Отцом ребенка является режиссер Егор Кончаловский. "К рождению Маши ни я, ни Егор были не готовы. Я только окончила институт и была приглашена работать в театр. Для меня смерти подобно было засесть с ребенком дома. Егор тогда снимал легендарного "Антикиллера". Даже не спрашивайте, что происходило в то время. Мы куда-то неслись, что-то снимали, где-то тусовались. Я почти не спала, и в итоге Маруся родилась на месяц раньше, чем должна была", – призналась Любовь Толкалина в откровенном интервью.

По словам актрисы, в первое время у Маши не было ни коляски, ни кроватки. Потом друзья подарили им прогулочную коляску, в которой дочь Толкалиной и Кончаловского очень долго спала, потому что у новоиспеченных родителей никак не находилось времени купить все необходимое.

"Дочь росла гиперактивной, неспокойной. Плохо спала, плохо ела. А когда встала на ноги, то не пошла, а сразу побежала", – отметила актриса.

Сейчас Марии 18 лет, она самостоятельно переехала из Москвы в Санкт-Петербург, живет с возлюбленным по имени Никита и собирается замуж.

"Честно говоря, для меня все, что с Машей происходит сейчас, – большая новость", – цитирует актрису "7 Дней". Она объяснила, что всегда была уверена в неприспособленности Марии к жизни. Ведь все бытовые дела и проблемы всегда лежали на плечах помощницы по хозяйству. "Поэтому я просто с открытым ртом наблюдаю за Машиной самостоятельностью", – призналась Любовь Толкалина.