"Красивая растяжка": дочь Толкалиной заткнула за пояс Волочкову

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала фото на пляже: девушка сидит в продольном шпагате на фоне моря. Художница уточнила, что этому снимку два года, и она все еще стремится к идеальной растяжке.
"Чтобы мышцы приобрели тонус, после каждой тренировки нужно растягиваться, дабы мышечное напряжение распределялось правильно", – уточнила Мария. Она высказалась и об отношении к спортивным упражнениям: "Честно говоря, я против спортзала. Мне кажется, что намного уютнее и комфортнее заниматься дома каждое утро, а не тратить время, чтобы куда-то ходить или ездить".
Подписчики восхитились формами девушки. Под постом они оставили множество восторженных комментариев. "Какая нежно красивая", "Фигура невероятная!", "Очень красивое фото. Красивая растяжка. Красивый купальник", – написали поклонники.
Мария Михалкова называет себя художником-орнаменталистом. На своей странице в "Инстаграм" она делится работами и публикует много нежных фото с матерью, актрисой Любовью Толкалиной.
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