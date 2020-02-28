Муцениеце оставила Прилучного без дома и машины

Недавно объявившие о разводе Прилучный и Муцениеце поделили совместно нажитое имущество. Супруги сдержали свое слово и решили все мирным путем. Стоит отметить, что Павел повел себя благородно.
Жене и двум детям актер оставил дом в Подмосковье. Также Прилучный лишился джипа Range Rover. Ему пришлось заложить автомобиль, чтобы погасить кредит в "Росгосстрахе", пишет "Экспресс газета".
Готовиться к разводу супруги начали несколько месяцев назад. И как только все важные вопросы были улажены, пара объявила новость поклонникам.
Напомним, Прилучный и Муцениеце рассказали о разводе в своих инстаграм-аккаунтах. Актеры были в браке восемь лет. Также известно, что решение расстаться приняла Агата, которой надоело терпеть измены мужа и рукоприкладство. В последнее время актриса начала публиковать в "Сторис" видео, демонстрируя свое меланхоличное настроение.
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