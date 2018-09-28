Перекачанная Лопес шокировала странным фото

Поклонники любя Дженифер Лопес за многие ее достоинства, в число которых входит и ее сногсшибающий внешний вид. При этом актриса постоянно работает над собой, стремясь к идеалу. Неизвестно, что больше нравится фанатам – то, что 49-летняя красотка полна сил для тренировок или то, что после них она выкладывает откровенные фотографии в лифчике. И до недавнего времени поклонники были уверены, что Дженифер Лопес подойдет любой образ – и изящное обтягивающее платье, и игривое мини, и наряд для занятий спортом. Однако когда они увидели перекачанную актрису в вечернем платье, демонстрирующую массивный бицепс, они оказались шокированы. Это, впрочем, не мешает по-прежнему наслаждаться другими, порой весьма откровенными, фотографиями Дженифер Лопес.
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