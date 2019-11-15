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"Я очень испугалась": Лопес заявила о домогательствах

Дженнифер Лопес. Фото: www.globallookpress.com
Дженнифер Лопес – одна из самых популярных артисток в мире. Однако на пути к славе она столкнулась с ужасными неприятностями.
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По словам певицы, в начале 90-х она бралась за любую предложенную работу. Слишком уж сильно девушка стремилась стать знаменитой. Во время одного из кастингов режиссер попросил ее обнажить грудь. 

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"Я выросла в не самом лучшем районе – Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала: "Мы не на съемочной площадке. Будет съемка – я сниму топ, как написано в сценарии, но сейчас я этого делать не стану", – поделилась воспоминаниями Лопес.

Дженнифер утверждает, что это было прямое домогательство. Мужчина был уверен: благодаря служебному положению он разденет юную актрису. Сделать ему этого не удалось, сообщает Пятый канал.

Знаменитость призналась, что была крайне напугана в тот момент. И она очень гордится тем, что смогла дать отпор наглому режиссеру. 

"Сама удивилась, как резко мне удалось его осадить несмотря на то, что я очень испугалась. Очевидно, что другая на моем месте могла бы растеряться от неожиданности. Это чудовищная и очень унизительная ситуация, которая застает тебя врасплох", – отметила Джей Ло.

15 ноября 2019, 11:26
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