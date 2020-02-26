"Ответит сам": Кудрявцева сделала заявление о брошенном в детдоме сыне

Кудрявцева выложила в "Инстаграм" снимок 25-летней давности. Поклонники телеведущей отметили, что она нисколько не изменилась – лишь прическа и макияж другие.
"Какая девочка родная", "Оторва", "Модная такая", "Думала, это Ивлеева! Очень похожа", "Экзотичная и красивая", – написали пользователи Сети под фотографией.
По словам телеведущей, снимок сделан в 1995 году на Тенерифе. Ее первенцу Жану, который родился от барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка, тогда было пять лет.
Подписчики вспомнили, как продюсер коллектива Андрей Разин однажды проговорился, что Лера Кудрявцева якобы сразу после развода отдала ребенка в детский дом. Однако Сергей забрал сына к себе.
Телеведущая не смогла пройти мимо этой темы. "Думаю, мой ребенок сейчас это прочитает и сам ответит вам. Большего бреда и не слышала даже", – высказалась Лера.
К обсуждению Жан Ленюк не присоединился. Не секрет, что он ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике даже в компании своей известной матери.
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