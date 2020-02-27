Сказочные сокровища: почему дочь Петросяна мертвой хваткой вцепилась в Степаненко

Елена Степаненко так взяла в оборот дочь Евгения Петросяна, что последняя, как говорят близкие, с отцом практически прекратила всяческие контакты. В Москве Викторина останавливается в одной из квартир Елены Степаненко. С ней же ездит на отдых и ходит по магазинам. А отца при этом может не только не навещать, но и даже не звонить ему. "Высокие отношения!" – вспоминается фильм "Покровские ворота".
О том, чтобы подружиться с новой женой Евгения Петросяна нет и речи. Во-первых, Татьяна Брухунова младше Викторины Петросян почти на 25 лет. Когда Таня родилась на свет, Викторина уже получила высшее образование и уехала из России. У них попросту нет общих тем для разговоров! Во-вторых, как говорят, Викторина безумна зла на Татьяну. Хотя трех прежних жен знаменитого отца принимала нормально. Но тут Викторина, вероятно, увидела претендентку на отцовскские капиталы, а кому захочется делиться миллионами?
А вот Елена Степаненко обещала падчерице оставить все, что отсудит у увлекшегося молодухой бывшего коварного супружника. Мол, Вика, как помру, так все мои сокровища– квартиры, дачи, машины – тебе и достанутся.
Правда, есть что-то, что Викторине хотелось бы получить уже сегодня. Например, уникальную библиотеку, собранную Петросяном – она пригодилась бы ученому сыну Вики. Однажды артист, как говорят, обвел вокруг пальца маститых московских букинистов Ниточкина и Горбатова, умудрившись купить альманах пушкинского времени за пять тысяч рублей. Есть там и уникальные экземпляры Зощенко, Аверченко. В свое время Петросян рассказывал, что многие книги реставрировал самостоятельно, возвращая им первозданный вид.
Хотелось бы заполучить, конечно, Викторине и хранящийся сегодня у Степаненко антиквариат – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Они бы очень хорошо смотрели в американском доме дочери Петросяна. Словом, ради всего этого, стоило вцепиться в мачеху мертвой хваткой.
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