Сказочные сокровища: почему дочь Петросяна мертвой хваткой вцепилась в Степаненко

Викторина – единственная дочь юмориста Евгения Петросяна – в последнее время все чаще приезжает в Москву. Но не столько по делам работы (она – известный телевизионный продюсер), сколько ради наследства, которое могло уплыть из рук. Чтобы этого не случилось, Викторина спелась с мачехой. И даже стала вдруг называть ее "мамой", чего прежде не случалось.

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