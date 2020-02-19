"Лицемерие зашкаливает": друг высмеял близкие отношения Степаненко и дочери Петросяна

Судя по телевизионным ток-шоу, между Еленой Степаненкой и ее падчерицей Викториной Петросян царит идиллия. Дочь юмориста называет мачеху "мамочкой", а та, в свою очередь, обещает Вике завещать все добро. Но близкий старинный друг Евгения Петросяна считает все это "дешевой комедией".

Собеседник "Дни.ру" знал всех жен Евгения Вагановича лично. И никакой трагедии в том, что его очередная избранница Татьяна Брухунова на 43 года моложе, не видит. "Табаков был сильно старше Зудиной, Кончаловский в отцы годится Высоцкой, – говорит друг юмориста. – Примеры неравных браков случались и прежде. Тот же поэт Василий Жуковский в 23 года влюбился в 12-летнюю девочку Марию Протасову. Сох по ней много лет, но в возрасте 56 лет женился на 17-летней Елизавете Рейтерн".

Удивляет в этой связи друга даже не разница в возрасте Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, а близкие отношения дочери юмориста Викторины Петросян и его теперь уже бывшей жены Елены Степененко. "У них разница в возрасте чуть более десяти лет, а они играют в дочки-матери, это же просто смешно, – говорит друг. – Замечу, что много лет Викторина и Лена не общались, а теперь вдруг стали не разлей вода".

Как говорят, Степаненко обещала оставить Викторине Петросян все имущество, которое отсудит у ее отца. Мол, не для себя старается! "Степень лицемерия, конечно, зашкаливает, – говорит друг Петросяна. – Если Лена строит из себя такую благородную, то зачем предлагает ждать своей смерти? Отдала бы Вике и ее детям все сейчас".

"К тому же, смею напомнить, у Елены Григорьевны есть родные племянники, – продолжает друг. Несколько лет назад умер ее родной старший брат Борис. В Тарусе он руководил предприятием, которое занималось газоснабжением. Был весомым и уважаемым человеком, принадлежал к местной знати. Вроде бы, даже собирался идти в местные органы власти, но внезапная смерть нарушила планы. Так вот, помню, как Степаненко убивалась на его могиле. Но вот о том, что помочь как-то детям покойного, речь не идет. Опять же лицемерие!".

Есть и еще одна пикантная деталь. Мать Викторины Петросян, как говорят, была еврейкой и никогда не состояла в родстве с балериной Викториной Кригер, как все думают ("Дни.ру" проводили большое расследование на эту тему). Да и отец ее – Евгений Петросян – тоже еврей по матери, Белле Григорьевне. "Мне кажется странной такая любовь между воцерковленной Степаненко, которая по монастырям бьет поклоны и еврейской девочкой Викой", – заключил друг. – Елена Григорьвна явно использует ее для своих целей и, конечно, никакое наследство оставлять дочери Петросяна не собирается".

Впрочем, вряд ли Викторина Петросян в нем сильно нуждается, поскольку и сама человек не бедный. Она – успешный телепродюсер и в большом фаворе у руководства телеканала "Культура". А ее муж, как говорят, успешный владелец туристического бизнеса. "Так что вряд ли дочери Петросяна так уже важно подыгрывать Степаненко и плясать под ее дудку", – заключил друг.