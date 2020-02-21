Только пятки сверкали: дочь Петроcяна как от чумы бежала от Брухуновой

Неравные браки встречаются среди известных людей нередко. Олег Табаков был сильно старше Зудиной, Андрей Кончаловский в отцы годится Юлии Высоцкой. Поэт Василий Жуковский в 23 года влюбился в 12-летнюю девочку Марию Протасову. Сох по ней много лет, но в возрасте 56 лет женился на 17-летней Елизавете Рейтерн. Так что ничего необычного в том, что 74-летний Евгения Петросян является законным мужем 31-летней Татьяна Брухуновой, нет.
Но только не для дочери юмориста. Она заняла непримиримую позицию и знакомиться с Брухуновой категорически не желает. Как говорят близкие семьи, в последнее время во врем приездов из Нью-Йорка в Москву Викторина не только не встречалась с отцом, но даже не звонила ему, проводя все время или в одной из квартир Елены Степаненко, или в кабинете адвоката по вопросам семейного права.
А уж о том, что познакомиться с очередной избранницей папы, и речи нет. Возможно, Викторина Петросян просто боится, что молодая оборотистая тулячка охомутала ее пожилого отца, чтобы прибрать к рукам дорогостоящие квартиры, машины и загородные дома. Поэтому любое предложение сесть за стол переговоров она игнорирует. Только пятки сверкают!
Как писали ранее "Дни", Викторина Петросян многое придумала из своей биографии. Например, она врет, что состояла в родстве в балериной Викториной Кригер, придумала, будто ее мать умерла еще в молодом возрасте.
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