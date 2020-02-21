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Только пятки сверкали: дочь Петроcяна как от чумы бежала от Брухуновой

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Нынешняя, уже пятая, жена Евгения Петросяна – ровесница его старшего внука. Татьяна Брухунова младше единственной дочери артиста почти на 25 лет. И именно поэтому Викторина Петросян знаться с новой мачехой не спешит.
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Неравные браки встречаются среди известных людей нередко. Олег Табаков был сильно старше Зудиной, Андрей Кончаловский в отцы годится Юлии Высоцкой. Поэт Василий Жуковский в 23 года влюбился в 12-летнюю девочку Марию Протасову. Сох по ней много лет, но в возрасте 56 лет женился на 17-летней Елизавете Рейтерн. Так что ничего необычного в том, что 74-летний Евгения Петросян является законным мужем 31-летней Татьяна Брухуновой, нет.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Но только не для дочери юмориста. Она заняла непримиримую позицию и знакомиться с Брухуновой категорически не желает. Как говорят близкие семьи, в последнее время во врем приездов из Нью-Йорка в Москву Викторина не только не встречалась с отцом, но даже не звонила ему, проводя все время или в одной из квартир Елены Степаненко, или в кабинете адвоката по вопросам семейного права.

А уж о том, что познакомиться с очередной избранницей папы, и речи нет. Возможно, Викторина Петросян просто боится, что молодая оборотистая тулячка охомутала ее пожилого отца, чтобы прибрать к рукам дорогостоящие квартиры, машины и загородные дома. Поэтому любое предложение сесть за стол переговоров она игнорирует. Только пятки сверкают!

Как писали ранее "Дни", Викторина Петросян многое придумала из своей биографии. Например, она врет, что состояла в родстве в балериной Викториной Кригер, придумала, будто ее мать умерла еще в молодом возрасте.

Автор: 21 февраля 2020, 17:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ванюша завязывай с дурью пишешь бред и тот с ошибками
Гость
Ответить
Да все у них на коленке стряпается. Куда бежала дочь Петросяна? От кого? Бред какой-то
Гость
Ответить
Автор, подскажите, ЕвгениЯ Петросян - это он или она? Вы вообще тест просматриваете перед печатью или валяете на коленке и без корректуры шлёпаете сразу?
1

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