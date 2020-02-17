"Знайте о нашей страсти": ведущий Васильев рассказал о романе с Барановской

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Понедельник
17 февраля
Лента новостей
14:20
Автор музыки к "Бригаде" разбился насмерть в Австралии
13:50
Пришедшего "поплакать" Зеленского выгнали с главной сцены форума в Германии
13:16
Брошенная сыном Шукшиной мать его ребенка просит милостыню на билет
12:26
Устроивший стрельбу в Калининграде скончался в больнице
12:04
Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой
11:41
Штурм много лет поддерживала интимную связь с избившим ее до полусмерти экс-мужем
11:28
Галкин сбежал за границу вместе с детьми от Пугачевой
10:44
Представители шоу Малахова высказались о появлении Заворотнюк в студии
10:16
Мишустин в прямом эфире назвал истинную причину своего назначения
06:43
Никола Студеный: обычаи и традиции на 17 февраля
04:41
"Чудо ждете?": жену Шнурова заподозрили в беременности
02:14
Сильно исхудавшая Анита Цой заставила народ ахнуть
00:14
Суррогатная мать родила сына звезде Голливуда
22:38
Кержакова обязали заплатить 5 миллионов по алиментам
20:09
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
18:04
МЧС отреагировало на сообщение о резком повышении уровня радиации в Москве
17:57
Впервые за 12 лет: биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира
17:51
Объявлено о смертной казни больных коронавирусом
16:53
Бузову в неадекватном состоянии под руки вывели со сцены
16:02
Срочно надо спасать: россияне молятся за здоровье дочери Успенской
15:42
В московском метро жестоко избили оголившуюся девушку
14:15
"Заслужил": замученного Рудковской Плющенко послали к молодой любовнице
14:13
Уставшая скрывать беременность Топурия предстала с округлившимся животом
13:20
"Снова вместе": замужняя Кудрявцева прилюдно целуется с другим мужчиной
12:54
Выявлен самый вероятный разносчик коронавируса
12:32
Звезда сериала "Гадалка" развелась с мужем
11:55
Отъевшаяся Семенович шокировала народ запущенным внешним видом
11:19
Пришлось отказаться: раскрыт главный секрет 48-летнего Малахова
11:03
"Это подделка!": Петросян рвет и мечет из-за подлой выходки Степаненко
10:20
Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за коронавируса
10:05
"Мне хватает смелости": устроивший провокацию Киркоров сделал дерзкое заявление
08:03
Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля
06:25
"Кто подарил?": Михалкова похвасталась огромным букетом
04:07
Ведущий шоу "Дом-2" рассекретил свою возлюбленную
02:14
Эгоистка Маркл оставила британцев без работы
00:29
Дакоту требуют к ответу за "незаконнорожденную" дочь Хилькевич
00:03
Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году
22:16
МИД России: Сообщения о присутствии ЧВК "Вагнера" в Мозамбике – фейк
21:50
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
21:48
Бренд Headliner от ГК "КОРТРОС" вышел на общероссийский уровень
21:37
Появились страшные данные о мести Гурченко с того света
21:23
Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника
21:10
"Шикарная женщина": популярная актриса привела Киркорова в восторг
21:03
Раскрыта хранимая за семью печатями тайна рождения дочери Евгения Петросяна
20:57
"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
20:46
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
20:41
Россияне пожаловались на сбой в работе "Яндекс.Еда" и Delivery Club в День всех влюбленных
20:35
Под Петербургом мужчина забил жену до смерти из-за ревности
20:12
В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь
20:00
"Можете нас поздравить": жена Гарика Мартиросяна сообщила о рождении
19:41
"Что с лицом?": народ в шоке от опухшей Гузеевой
19:31
Чемпиона по боксу выгнали из сборной России после скандала с наркотиками
19:13
Раскрыты подробности тайной свадьбы известной актрисы
19:01
"Валентиновый Сергей": оголившийся Глушко возбудил россиян
18:50
Как улучшить качество сна: раскрыт простой способ
18:44
"Купи себе кого-нибудь на свидание": дочери Абрамовича предложили не ждать принца
18:39
Специалисты QBF поделились опытом успешного инвестирования
18:23
Населению Земли вынесли приговор из-за коронавируса
18:21
Гороскоп совместимости для геев
18:10
В Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину и ребенка
18:04
Совет на выходные
17:54
На серой ветке московского метро произошел сбой
17:39
"Мальчики любят друг друга": Кравец рассказала о геях в шоу-бизнесе
17:38
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?
17:33
"Огромные штрафы": Разин предостерег Шатунова от жестоких последствий
17:17
"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске
17:16
Назван самый сексуальный футболист мира
16:54
На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил врача (видео)
16:37
74-летний Петросян похорошел после свадьбы
16:34
В погоне за "сенсацией" или выгоды ради?
16:27
Путин подписал указ о помиловании трех россиян
16:12
Актеров сериала "Султан моего сердца" заметили в ресторане
15:58
"Зачем так натягивать трусы?": Тодоренко в купальнике разнесли в пух и прах
15:57
Ковальчук бросила парня-бизнесмена ради Чумакова
15:52
Есть погибшие: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
15:45
Ведущая Первого канала снялась без лифчика и показала фото сыну
15:45
Предполагаемые сообщники экс-замглавы "Военторга" согласились сотрудничать со следствием
15:26
Сын Жади и Лукаса из "Клона" вырос невероятно привлекательным
15:24
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
15:23
В Петербурге рабочий упал с большой высоты
15:18
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
15:12
В вузах Москвы пройдут бесплатные концерты классической музыки
15:10
Сын Децла решился на серьезный шаг
15:09
Родственники Началовой доверили Первому каналу самое интимное
15:08
Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью
15:03
Эксперты высоко оценили состояние городского хозяйства Москвы
15:00
Миддлтон и принц Уильям собрались сбежать подальше от членов королевской семьи
14:48
Ковальчук шокировала подробностями коварного похищения "Блестящих" в Грузии
14:39
Любовник потратил огромную сумму на Седокову в День святого Валентина
14:24
"Дико смешно эти сказки слушать": разбрасывающегося деньгами Зеленского спустили с небес
14:21
ГримРок: музыка проверенная временем
14:18
Россияне отказываются праздновать День святого Валентина
14:14
Жительница Коми забила до смерти беспомощную свекровь
14:05
XIII Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России
13:59
В Москве пройдет молодежный фестиваль "ВузЭкоФест-2020"
13:57
"Фриске меня спасла": Ковальчук поведала о голодных временах
13:53
"Помолодел лет на 20!": цветущий Добронравов восхитил девушек-близняшек
13:43
В центре Москвы готовятся к серьезной процедуре из-за коронавируса
13:38
Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП
13:33
"Рождение ребенка – это счастье": Сафронов рассказал о малыше Петросяна и Брухуновой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за коронавируса
"Мне хватает смелости": устроивший провокацию Киркоров сделал дерзкое заявление
"Это подделка!": Петросян рвет и мечет из-за подлой выходки Степаненко
Пришлось отказаться: раскрыт главный секрет 48-летнего Малахова
Отъевшаяся Семенович шокировала народ запущенным внешним видом
Звезда сериала "Гадалка" развелась с мужем
Шоу-бизнес

"Знайте о нашей страсти": ведущий Васильев рассказал о романе с Барановской

Александр Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Слухи о том, что ведущих "Модного приговора" и "Мужского и женского" связывает интимная связь, появились еще в прошлом году. Тогда знаменитости не придали этому значения, но сейчас решили раскрыть карты перед публикой. 
прочитано 147 раз

Историк моды Александр Васильев решился на откровенный шаг. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал видеозапись, на которой подробно рассказал подписчикам о том, что думает о приписываемых ему романах. 

ПО ТЕМЕ

"Стыд и срам": расфуфыренного Киркорова решили привести в порядок

Барановская откровенно об уходе Гордона из шоу

 Шоу "Модный приговор"

Сюжеты Шоу "Модный приговор"

Васильев обратил внимание, что журналисты говорят о его романе сразу с тремя звездами отечественного шоу-бизнеса. Его "пассиями" стали певица Надежда Бабкина, ведущая Юлия Барановская и его коллега по "Модному приговору" Екатерина Скулкина.

Шоумен записывал ролик в студии, где проходят съемки его передачи. Проливая свет на свою личную жизнь, Александр Васильев отметил, что сзади него находится Барановская. Он пошутил, что уже целый год говорят об их общем ребенке, но Юлия почему-то все никак не родит. Затем он крепко целует коллегу в голову.

"Знайте о нашей страсти! Пусть это будет публично!", – неожиданно заявил историк моды. 

Подписчики телезвезды быстро поняли, что это была ирония и решили подыграть своему кумиру. 

"Можно и четвертую. А сколько наложниц?...",  "Да ладно ! Я и не подозревала о таких слухах". 

Неожиданно среди них появилась и Надежда Бабкина. Певица тоже не упустила свой шанс пошутить над сложившейся ситуацией. 

"Смотри мне! Ревную!", – написала Бабкина. 

17 февраля 2020, 06:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мишустин в прямом эфире назвал истинную причину своего назначения
Пришедшего "поплакать" Зеленского выгнали с главной сцены форума в Германии
"Глубинный комплекс": перемены в России вскрыли страшную травму Украины
"Циничная ловушка": украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу

Шоу-бизнес

Плевать хотела на то, что вы там думаете: Волочкова поиздевалась над народом
Какая есть: певица Валерия показала фото без ретуши
Собчак откровенно заявила о размере гениталий Богомолова
"Позор на мои седины!": Водянова попросила скрыть ее провал от детей

Проишествия

Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Lifestyle

"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Представители шоу Малахова высказались о появлении Заворотнюк в студии

До телевизионщиков удалось дозвониться
Шоу-бизнес

Брошенная сыном Шукшиной мать его ребенка просит милостыню на билет

Девушка обратилась к подписчикам
Шоу-бизнес

Собчак откровенно заявила о размере гениталий Богомолова

Журналистка сделала заявление

Здоровье

Объявлено о смертной казни больных коронавирусом

Обнародована важная информация

Гороскоп

Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе
"Духом слаб и безмерно гордишься": Кокорина публично втоптали в грязь
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+