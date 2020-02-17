"Знайте о нашей страсти": ведущий Васильев рассказал о романе с Барановской

Историк моды Александр Васильев решился на откровенный шаг. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал видеозапись, на которой подробно рассказал подписчикам о том, что думает о приписываемых ему романах.
Васильев обратил внимание, что журналисты говорят о его романе сразу с тремя звездами отечественного шоу-бизнеса. Его "пассиями" стали певица Надежда Бабкина, ведущая Юлия Барановская и его коллега по "Модному приговору" Екатерина Скулкина.
Шоумен записывал ролик в студии, где проходят съемки его передачи. Проливая свет на свою личную жизнь, Александр Васильев отметил, что сзади него находится Барановская. Он пошутил, что уже целый год говорят об их общем ребенке, но Юлия почему-то все никак не родит. Затем он крепко целует коллегу в голову.
"Знайте о нашей страсти! Пусть это будет публично!", – неожиданно заявил историк моды.
Подписчики телезвезды быстро поняли, что это была ирония и решили подыграть своему кумиру.
"Можно и четвертую. А сколько наложниц?...", "Да ладно ! Я и не подозревала о таких слухах".
Неожиданно среди них появилась и Надежда Бабкина. Певица тоже не упустила свой шанс пошутить над сложившейся ситуацией.
"Смотри мне! Ревную!", – написала Бабкина.
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