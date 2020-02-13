Сообщили о появлении Заворотнюк на шоу у Малахова

Ряд СМИ сегодня, 13 февраля, разразился сенсационными данными о том, что якобы на скандально известную передачу Андрея Малахова "Прямой эфир" придет 24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Вероятно, шоумен намерен развеять многочисленные слухи, муссирующиеся вокруг артистки, и обнародовать точную информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк и ходе ее лечения, передает РИА ФАН. Предполагается, что старшая наследница артистки наконец раскроет данные о том, что на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Отметим, что сам Андрей Малахов пока никак не прокомментировал эту информацию.
Впрочем, в Сети многочисленные поклонники мало верят в это. Дело в том, что родственники актрисы – муж Петр Чернышев, дочь Анна, сын Майк и мать Валентина Борисовна – принципиально не говорят о том, что происходит с актрисой. Они придерживаются той позиции, что болезнь Анастасии – дело семейное, и общественности оно не касается.
Из-за нехватки информации в Сети и СМИ то и дело появляются самые разные новости, касающиеся Анастасии Заворотнюк. Чтобы не множить ложь, близкие актрисы создали в "Инстаграм" аккаунт, посвященный Насте. Там публикуются все недостоверные данные с опровергающими их комментариями.
С лета прошлого года стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк больна. По некоторым данным, артистка борется с раком головного мозга. Отметим, что сами родственники не уточняют диагноз, но признают, что она действительно борется с тяжелым недугом. По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в России, проходит реабилитацию в одном из медцентров.
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