Сообщили о появлении Заворотнюк на шоу у Малахова

Появилась информация о том, что новой героиней шоу Андрея Малахова может стать старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна. телеведущий хочет прояснить ситуацию, сложившуюся вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Ряд СМИ сегодня, 13 февраля, разразился сенсационными данными о том, что якобы на скандально известную передачу Андрея Малахова "Прямой эфир" придет 24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Вероятно, шоумен намерен развеять многочисленные слухи, муссирующиеся вокруг артистки, и обнародовать точную информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк и ходе ее лечения, передает РИА ФАН. Предполагается, что старшая наследница артистки наконец раскроет данные о том, что на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня". Отметим, что сам Андрей Малахов пока никак не прокомментировал эту информацию.

Впрочем, в Сети многочисленные поклонники мало верят в это. Дело в том, что родственники актрисы – муж Петр Чернышев, дочь Анна, сын Майк и мать Валентина Борисовна – принципиально не говорят о том, что происходит с актрисой. Они придерживаются той позиции, что болезнь Анастасии – дело семейное, и общественности оно не касается.

Из-за нехватки информации в Сети и СМИ то и дело появляются самые разные новости, касающиеся Анастасии Заворотнюк. Чтобы не множить ложь, близкие актрисы создали в "Инстаграм" аккаунт, посвященный Насте. Там публикуются все недостоверные данные с опровергающими их комментариями.

С лета прошлого года стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк больна. По некоторым данным, артистка борется с раком головного мозга. Отметим, что сами родственники не уточняют диагноз, но признают, что она действительно борется с тяжелым недугом. По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в России, проходит реабилитацию в одном из медцентров.