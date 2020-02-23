Уехавшая из России дочь молится за здоровье парализованной Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна помолилась за здоровье матери в Сикстинской капелле в Ватикане. Наследница артистки рассказала об этом на своей страничке в "Инстаграм".
Кроме того, Анна опубликовала живописные виды Флоренции. Комментаторы предположили, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшилось, раз дочь смогла позволить себе роскошный отдых.
Напомним, ранее дочь актрисы посетила Рим. Анна Заворотнюк выложила кадры из кафе, где запечатлела такой деликатес как трюфели.
Также она запечатлела солнце в облаках и оригинально декорированный фасад одного из зданий. В Сети стали бурно обсуждать публикацию. Многие возмущаются тому, что Анна отдыхает в Европе, пока мать "помирает" в России. Другие же сочли снимки знаком того, что состояние Анастасии Заворотнюк стремительно улучшается.
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