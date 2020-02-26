Цымбалюк-Романовская призналась в чувствах к молодой избраннице Петросяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, какие чувства у нее вызывает Татьяна Брухунова – 30-летняя избранница юмориста Евгения Петросяна. В интервью "Комсомольской правде" пианистка призналась, что очень уважает девушку.
Цымбалюк-Романовская считает Брухунову очень воспитанной, талантливой и тактичной. "Так же, как я, (Татьяна. – Прим. ред.) достойна находиться рядом с уважаемым человеком. Я очень положительно к ней отношусь", – сказала Виталина.
Журналисты поинтересовались у Цымбалюк-Романовской, раздражает ли манера Брухуновой хвастаться одеждой в личном инстаграм-аккаунте. Как известно, спутница Петросяна большая модница: она регулярно публикует фотографии, показывая новые образы.
"Это ее личная страничка. Она же ее не навязывает. Главное, чтобы она была профессионалом", – ответила пианистка.
Добавим, что сейчас Виталина работает над небольшим проектом со стилистами. Цымбалюк-Романовская отметила, что поклонники любят следить за ее внешним видом.
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