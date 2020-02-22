Появились данные о возвращении Степаненко к Петросяну

8 марта на телеканале "Россия 1" состоится премьера праздничного шоу под названием "Петросян и женщины 2020". Как утверждают авторы программы, в эфире прозвучат полезные советы: мужчины узнают, как эффектнее поздравить прекрасную половину, а женщины научатся управлять своими "защитниками".
В передаче примут участие сам Евгений Петросян, артистка Елена Воробей, юморист Александр Морозов, мастер пародий Карен Аванесян, куплетист Михаил Вашуков и многие другие. Согласно описанию создателей шоу, в списке приглашенных звезд также будет и Елена Степаненко.
Остается неизвестным, проходила ли съемка передачи незадолго до разрыва супругов, или же бывшая жена решила вернуться к Евгению Петросяну. Как подчеркивает Sobesednik.ru, артисты в любом случае остаются в состоянии войны, и их примирение, вероятно, произойдет только в один вечер на телеэкране.
Напомним, в конце декабря СМИ сообщили о том, что Евгений Петросян узаконил отношения с помощницей Татьяной Брухуновой. Церемония бракосочетания прошла втайне от журналистов. Сам артист пока официально не прокомментировал эту информацию. Хранит молчание и его молодая возлюбленная.
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