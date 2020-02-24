Копенкина сделала заявление о свадьбе Шаляпина с новой возлюбленной

В начале февраля стало известно о переменах в личной жизни музыканта после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Прохор Шаляпин смог быстро оправиться после разрыва и закрутил новый роман. Его избранницей стала 40-летняя миллионерша из Канады Татьяна.
Бывшая супруга артиста Лариса Копенкина обрадовалась этому известию. Она отметила, что Прохор Шаляпин буквально светится от счастья рядом с новой возлюбленной. "Я за то, чтобы он встречался, а потом еще и женился! Парень молодой, красивый!", – сделала заявление бизневумен.
Лариса Копенкина добавила, что новые отношения с обеспеченной женщиной – это всего лишь совпадение. "Взять хотя бы наше знакомство: Прохор понятия не имел, кто я", – цитирует ее StarHit. Вполне возможно, что Татьяна могла сама сделать первый шаг.
В заключение бизнесвумен дала несколько советов новой возлюбленной артиста. По ее словам, Татьяне не следует претендовать на пространство музыканта, ограничивать его. "Идеальная пара! А если будут отношения на расстоянии — вообще замечательно!", – сказала Лариса Копенкина.
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