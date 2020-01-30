"Безумные глаза": Барановская привела россиян в ужас

Образ телеведущей почти всегда идеален – безупречный макияж и костюм с иголочки. Юлия не стесняется показать себя и без плотного грима. Последний снимок девушки вызвал бурю эмоций в "Инстаграме".
Соведущая Александра Гордона выложила на своей странице домашнее фото без косметики. Пользователи Сети не оценили естественность бывшей жены футболиста Андрея Аршавина.
"Красивой без макияжа назвать ее трудно, макияж и стилисты творят с ней чудеса", "Как-то жутковато. Радужка глаза как у трупа", "Ого, страшная", "Безумные глаза", – написали фолловеры под постом.
Нашлись и те, кто заступился за сотрудницу Первого канала: "Умница, красавица и отличная мама!", "Глазища просто завораживают, безумно красивые!", "Классная ты, Юлечка!"
Недавно телеведущая вместе с детьми отправилась в круиз. На лайнере они обогнули побережье Чили и добрались до Аргентины, посмотрели на фьорды и мыс Горн. Все это время Юлия Барановская обходилась без соцсетей и наслаждалась общением с семьей.
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