Дрались и изменяли другу другу: вскрылись сенсационные данные о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

По словам светского обозревателя, оба актера – это "незрелые люди повышенной сентиментальности и пониженного интеллекта". Миро уверена, что Павел Прилучный с женой написали не красивую историю любви, а "скандалили-скандалили".
В своем микроблоге в "ЖЖ" она напомнила, что супруги дрались, изменяли друг другу, мирились, но, в конце концов, решили развестись. По ее словам, истерия – это не любовь, а плохое воспитание, а прощение побоев и измен – слабость. По мнению блогера, рождением детей нельзя укрепить брак, если отношения разваливаются.
Миро отметила, что очень надеется, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце все-таки разведутся, а не ограничатся очередным объявлением о расставании. Также она выразила надежду в том, что ее фолловеры не терпят от своих вторых половинок измен и побоев в отношениях.
Напомним, ранее Павел Прилучный и Агата Муцениеце шокировали россиян официальным заявлением о разводе. По словам актера, их красивая история любви должна остаться красивой, и для этого нужно ее вовремя остановить.
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