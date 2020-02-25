Сильно подурневшая Волочкова снялась обнаженной в бане

Анастасия Волочкова выложила несколько снимков из парилки. Нельзя не заметить изможденный внешний вид артистки.

Женщина рассказала, как провела выходные со своим бойфрендом. 44-летняя балерина не показывает ухажера, однако постоянно хвастается подарками от тайного поклонника. Например, в последний раз он преподнес ей антикварную бронзовую статуэтку и букет алых роз. "Это эксклюзивная авторская работа 1830 года. Она была выкуплена для меня с аукциона", – отчиталась перед поклонниками влюбленная артистка.

Также пара отправилась попариться. Как напомнила Анастасия Волочкова, турецкий хамам у нее находится прямо в доме, и подтвердила слова несколькими снимками из сауны. "Я больше люблю русскую баню на дровах. Причем с обязательным сочетанием с ледяной купелью", – отметила балерина.

Однако фотографии из парной лишь отдаленно напоминают те шедевры, которые выкладывала Волочкова несколько месяцев назад. В последнее время артистка выглядит не лучшим образом. Из-за того, что она сильно похудела, лицо танцовщицы заметно осунулось и подурнело. Видимо, Анастасию это не смущает, поэтому она продолжает публиковать откровенные фотографии, на которых кокетливо прикрывается дубовым веником.